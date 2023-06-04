Redmi 10A стал хитом продаж в Китае

Китайские источники сообщают, что по итогам распродажи 618 в Китае самым продаваемым смартфоном на крупнейшей площадке JD.com стал бюджетный Redmi 10A. Его цена составляет всего 85 долларов. Также в тройку самых популярных моделей вошли iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Напомним, что смартфон характеризуется аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, однокристальной системой MediaTek Helio G25, поддержкой 10-Вт зарядки, 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, одинарной основной камерой на основе 13-Мп датчика , слотом для карты памяти microSD, поддержкой Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм разъемом для наушников, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, портом Micro USB, корпусом толщиной 9 мм и массой 194 грамма.
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