Redmi 10X 4G начал получать обновление ОС Android 11

Смартфон Redmi 10X 4G был запущен в прошлом году в Китае, устройство поставлялось с MIUI 11 на базе Android 10 с коробки, а затем был обновлен до MIUI 12. И стало известно, что телефон начал получать обновление операционной системы Android 11.

На данный момент, обновление с номером сборки V12.0.2.0.RJOCNXM доступно только для владельцев устройства в Китае. На мировом рынке Redmi 10X 4G продается как Redmi Note 9 (Индонезия, Россия, Турция, Индия и Тайвань) и в скором времени также начнет получать обновление Android 11. Кроме того, Xiaomi планирует выпустить и обновление MIUI 12.5, запуск которого состоится во втором квартале 2021 года.