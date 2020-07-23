Redmi 10X Pro Liquid Silver с уникальным корпусом

Если вы очень любите уникальные смартфоны и цените дизайн, которого нет у других гаджетов, то стоит обратить внимание на модель . Дело в том, что производитель решил использовать глянцевую тыльную панель, которая позволяет отражать окружающую среду как зеркало. Это очень привлекательно на самом деле, так как на рынке подобных решений просто нет, но стоит понимать, что отпечатки пальцев на такой поверхности тоже остаются очень быстро. То есть, это очень красивый смартфон, но он настолько же непрактичный, насколько и привлекательный. Стоит присмотреться, если вы не боитесь отпечатков пальцев и мелких царапин на тыльной стороне гаджета. Цена пока что не называется, но мы уверены, что устройство будет доступным.