Redmi 10X будет уникальным гаджетом

В последнее время смартфонов с поддержкой технологии 5G стало довольно много, так что пользователей данным нововведением уже не удивишь. Более того, смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения выходят даже в доступном сегменте, что уж говорить про флагманы. Однако авторы Redmi 10X решили пойти дальше, показам всему миру смартфон с поддержкой сразу двух SIM-карт, которые при этом даже обладают поддержкой 5G. Стоит сказать, что на рынке пока что действительно нет смартфона, который бы поддерживал сразу две SIM-карты с сотовой сетью пятого поколения, так что это очень крутое преимущество. Правда, проблема в том, что Redmi 10X пока что официально не анонсировали, да и сами сети 5G пока что никому не доступны в мире.