Redmi 10X выйдет на новом процессоре

Сегодня, буквально несколько часов назад, был официально представлен новый мобильный процессор MediaTek Dimensity 820, который выступает флагманским процессором от данного производителя. И совсем скоро эту модель уже можно будет опробовать, так как MediaTek Dimensity 820 будет установлен в смартфон Redmi 10X, который производитель планирует показать уже в конце этого месяца. Пока что мы не можем говорить о каких-то точных деталях данного устройства, но если вы хотите получить максимально производительный гаджет за разумные деньги, то стоит посмотреть в сторону этого продукта — производитель явно планирует порадовать потенциального покупателя качеством и производительностью. Этого, как нам кажется, достаточно.