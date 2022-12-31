Redmi 12C с 50-Мп камерой оценен в 100 долларов

Компания Xiaomi довольно неожиданно пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi 12C, которая оценена в 100, 115 и 130 долларов за версии с 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также оснащается однокристальной системой MediaTek Helio G85, ОЗУ LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, 6,71-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1650:720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, поддержкой Bluetooth 5.1, дактилоскопическим сенсором, толщиной 8,77 мм, массой 192 г, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.