Redmi 13 5G оценили в 167 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 13 5G, которая обойдется на дебютном китайском рынке в 167 и 185 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 550 нит и стеклом Gorilla Glass 3, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп (датчик Samsung ISOCELL HM6) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5030 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой HyperOS.
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