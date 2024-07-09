Redmi 13 5G оценили в 167 долларов

Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 550 нит и стеклом Gorilla Glass 3, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп (датчик Samsung ISOCELL HM6) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5030 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой HyperOS.