Redmi 14C 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi 14C 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 14. Аппарат набрал 917 и 2182 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, Redmi 14C 5G также получит 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1640:720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 600 нит, 13-Мп тыльную камеру, аккумулятор ёмкостью 5160 мАч и поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки.