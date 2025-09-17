Redmi 15R 5G с батареей на 6000 мАч оценили в 155 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 15R 5G, одной из особенностей которой стал огромный 6,9-дюймовый экран с кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 810 нит и технологией Wet Touch 2.0 для распознавания касаний мокрыми пальцами.

Новинку также оснастили 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, основной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 205 граммов, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS 2, 3,5-мм гнездом для наушников, а также четырьмя расцветками корпуса. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 155, 225, 240, 265 и 325 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
