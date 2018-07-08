Redmi 6 Pro недорогой смартфон с качественными характеристиками

Xiaomi выпустит смартфон с большой цветовой гаммой. Экран Redmi 6 Pro имеет формат нового стандарта 19:9, размер 5,84 дюйма и разрешение Full HD+. Емкость батареи имеет солидную величину на 4000 мАч.Электронная схема новинки изготовлена на базе мобильного процессора Snapdragon 625. Набор памяти будет варьироваться. Объем ОЗУ может быть 2 ГБ, 3 ГБ или 4 ГБ. Флэш-носитель – 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ.Задняя часть корпуса будет иметь несколько вариантов окраса. Модель Redmi 6 Pro сейчас представлена черным, синим, красным, золотым и золотисто-розовым вариантами. Дизайн нового продукта Xiaomi также включает в себя «козырек» в подражание Apple в верхней части экрана и вертикальное размещение оптических блоков основной камеры. Их разрешение составляет 12 МП и 5 МП, а камера для автопортретов имеет модуль на 5 МП.Стоимость смартфона составит 10000 тысяч рублей.