Redmi 6 мощный смартфон по своим характеристикам

Компания Xiaomi выпустит в этом году смартфон лучше предшественника. По результатам AnTuTu новому девайсу удалось достичь 75 тысяч баллов. А вот Redmi 5 набрал лишь 70 тысяч баллов. Детальный анализ говорит, что центральный процессор в чипе MediaTek слегка опережает по скорости Snapdragon 450. А вот графика, напротив, немного отстает. В целом характеристики сопоставимы. Зато память у Redmi 6 работает заметно быстрее, чем у пятой версии смартфона.Новая однокристальная система Helio P22 изготавливается по 12 нм технологии. Чипсет включает в себя 8 ядер Cortex-A53, которые способны держать частоту 2 ГГц, и графический компонент PowerVR GE8320. Сервис тестирования AnTuTu решил сравнить производительность двух девайсов, чтобы получить объективную картину.О стоимости смартфона пока неизвестно.