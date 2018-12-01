Redmi 7 Pro и его характеристика

Компания Xiaomi выпустила смартфон бюджетного варианта. Дисплей, как того требует мода, имеет рамки минимальной толщины и вырез в форме полукруга в верхней части. Лицевая камера оснащена модулем оптики на 8 МП. Ее можно использовать не только для селфи-снимков, но и для распознавания владельца по лицу. Что касается главной камеры, то, по словам источника, ее конструкция содержит два оптических блока разрешением 12 МП и 8 МП. Устройство перенимает эстафету у модели Redmi 6 Pro. Аппаратной основой новинки станет мобильный чипсет Snapdragon 710, который имеет показатели очень близкие к флагманским процессорам. Арсенал памяти представлен двумя наборами: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенного флэша либо 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэша.Стоимость смартфона составит 216 долларов.