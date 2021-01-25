Redmi 7 получил обновление MIUI 12

Ранее компания Xiaomi отменила обновление MIUI 12 для четырех устройств, а именно Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 и Redmi 6A. Но спустя пару месяцев смартфон Redmi 7 начал получать обновление MIUI 12.

Из ниоткуда Xiaomi выпустила обновление MIUI 12 для Redmi 7, хотя было заявлено, что оно было отменено. В настоящее время, обновление доступно только для пользователей в китае и с номером сборки V12.0.1.0.QFLCNXM. Сборка в настоящее время находится на стадии стабильного бета-тестирования и, следовательно, доступна только избранным пользователям в Китае. Если пользователи не обнаруживают серьезных ошибок, эта же сборка будет засеяна как последнее стабильное обновление для всех пользователей в стране.