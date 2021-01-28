Redmi 8, 8A получили обновление MIUI 12 в Индии

Xiaomi анонсировала MIUI 12 одновременно с запуском смартфона Mi 10 Youth Edition в Китае в апреле 2020 года. Теперь обновление дошло и до устройств Redmi 8 и Redmi 8A.

Обновление MIUI 12 для Redmi 8 и 8A имеет версию прошивки V12.0.1.0.QCNINXM и V12.0.1.0.QCPINXM. Первый весит около 2,1 ГБ, а второй - около 1,8 ГБ. При этом оба устройства по-прежнему будут работать на ОС Android 10. Компания Xiaomi обычно объединяет все необходимые функции Android в свой пользовательский интерфейс, а для ОС они уже получили одно крупное обновление для Android 10. С MIUI 12 Redmi 8 и 8A получают второе крупное обновление пользовательского интерфейса от компании. Следовательно, нечего нового ждать не стоит.