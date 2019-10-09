Redmi 8 стоит 110 долларов

Официально представлен смартфон Redmi 8, который оборудован вполне неплохим экраном, процессором от компании Qualcomm и системой из камер. Однако, это не главные преимущества устройства. Намного важнее, что продукт стоит всего 110 долларов и уже совсем скоро его можно будет купить в магазинах розничной продажи. Это очень круто, ведь не у всех пользователей есть по тысяче долларов на смартфоны, правда? А купить достойное устройство при этом хочется. Вот для этого типа пользователей Redmi 8 и будет идеальным приобретением, ведь за свои 110 долларов он предоставляет просто тьму положительных бонусов и эмоций от использования. Отличный продукт, который во всех отношениях уделывает потенциальных конкурентов. Ждем в России.