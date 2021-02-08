Redmi 8A Dual получил апдейт до MIUI 12

Год назад Xiaomi представила в Индии бюджетный смартфон Redmi 8A Dual. Этот телефон дебютировал с MIUI 11 на базе Android 9.0 Pie. Позже в сентябре устройство было обновлено до Android 10. Теперь он начал получать обещанное обновление MIUI 12. Обновление MIUI 12 для Redmi 8A Dual в Индии поставляется с номером сборки V12.0.1.0.QCQINXM. Как и любой другой новый выпуск MIUI, последняя сборка для этого смартфона в настоящее время находится на стадии стабильной бета-версии. Следовательно, обновление доступно только избранным пользователям. Если первые пользователи не столкнутся с какими-либо серьезными проблемами, мы ожидаем, что компания представит сборку широкой аудитории в ближайшие дни. Вероятно, апдейт получат все пользователи по всему миру.