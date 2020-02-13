Redmi 8A Dual получит двойную камеру и процессор Snapdragon 439

Компания Xiaomi анонсировал новый бюджетный смартфон под названием Redmi 8A Dual.

Смартфон по факту является обновлённой версией смартфона Redmi 8A.

Новинка получила 6.22 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. За защиту дисплея отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5. Главное отличие смартфона от предыдущей версии является двойная камера на 13 Мп + 2 Мп. Основной сенсор Sony IMX363 со светосилой f/1.8 с поддержкой функции ИИ.

За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 439 в паре с 2/3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. А за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддежркой быстрой зарядки на 18 Вт. Смартфон будет работать из коробки на ОС Android 10 c фирменной оболочкой MIUI 11.

Продажи Redmi 8A Dual стартуют 18 февраля в Индии с ценником от 91 долларов.