Redmi 9 Power получил версию на 6/128 ГБ

Компания Redmi анонсировала новую версию для популярного бюджетного смартфона Redmi 9 Power. Новый вариант сможет похвастаться 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Предполагается, что в Индии он будет стоить 180 долларов. Ранее Redmi 9 Power был доступен в версиях с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Смартфон также оснащается аккумулятором на 6000 мАч, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 662, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, комплектным адаптером питания на 22,5 Вт, боковым дактилоскопом, стереофоническими громкоговорителями и 3,5-мм разъемом для наушников.