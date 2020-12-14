Redmi 9 Power поступит в продажу через Amazon

Официально подтверждено, что Redmi 9 Power будет анонсирован 17 декабря. Смартфон Redmi 9 Power будет доступен для покупки на сайте Amazon в Индии после его анонса.

Redmi 9 Power дебютирует в 12:00 по индийскому стандартному времени 17 декабря. Стартовая цена смартфона на сайте Amazon составит от 149 до 163 доллара США. Новинка поступит в двух модификациях: ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и в таких цветах, как синий, черный и зеленый.

Redmi 9 Power имеет 6,53-дюймовый IPS дисплей с разрешение Full HD + 1080 x 2340 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 662. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с функцией быстрой зарядки 18 Вт. Основная камера телефона может состоять из 48-мегапиксельного основного стрелка, 8-мегапиксельного сверхширокого объектива, 2-мегапиксельного датчика глубины и 2-мегапиксельного макрообъектива. За селфи съемку отвечает 8-мегапиксельная фронтальная камера. Работает устройство на ОС Android 10 на базе MIUI.
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