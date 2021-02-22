Redmi 9 Power стоит 180 долларов

Xiaomi официально выпустила в Индии новый вариант Redmi 9 Power объемом 6 ГБ + 128 ГБ. Стоимость новой версии смартфона составляет 180 долларов США. Он доступен для покупки с 22 февраля на сайтах Mi.com, Amazon India, Mi Homes и Mi Studios. Также данный смартфон будет продаваться в партнерских магазинах по всей стране в ближайшие дни. Redmi 9 Power, доступный в Индии, является измененным смартфоном Redmi Note 9 4G, который впервые был представлен в Китае. Этот телефон также известен как Redmi 9T на других рынках. Он оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем, достаточно производительным процессором и привлекательным дизайном корпуса. Но это представитель среднего класса, так что ожидать чего-то невероятного от устройства точно не стоит.