Redmi 9 Prime получил обновление MIUI 12 в Индии

Смартфон Redmi 9 Prime начал получать обновление MIUI 12 в Индии.

Китайский технологический гигант Xiaomi начал выпускать обновление MIUI 12 для Redmi 9 в конце сентября. Изначально обновление было доступно для китайского варианта. К сожалению, все остальные региональные варианты этого смартфона начали получать обновление, но индийская модель так и не получила его до сих пор. Даже сейчас новая сборка V12.0.1.0.QJCINXM находится на этапе стабильной бета-версии и распространяется только на избранных пользователей в стране.