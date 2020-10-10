Redmi 9 и Redmi Note 9S скоро получат MIUI 12

Компания Xiaomi объявила о том, что стабильная версия фирменной надстройки MIUI 12 выйдет для международных версий смартфонов Redmi 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro уже 20 октября. Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. Обновление смартфонов до Android 11 должно состояться уже в феврале следующего года. Напомним, что в России бюджетный Redmi 9 оценен от 11 490 рублей, Redmi Note 9S от 13 990 рублей, а Redmi Note 9 Pro – от 23 990 рублей.