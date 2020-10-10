Redmi 9 и Redmi Note 9S скоро получат MIUI 12

Компания Xiaomi объявила о том, что стабильная версия фирменной надстройки MIUI 12 выйдет для международных версий смартфонов Redmi 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro уже 20 октября. Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. Обновление смартфонов до Android 11 должно состояться уже в феврале следующего года. Напомним, что в России бюджетный Redmi 9 оценен от 11 490 рублей, Redmi Note 9S от 13 990 рублей, а Redmi Note 9 Pro – от 23 990 рублей.

Комментарии и отзывы Redmi 9
Обзоры:
Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27"
Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Новости:
Lenovo анонсировала новый монитор со встроенной камерой

Компания Lenovo анонсировала новый монитор, который оснащен 21,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением F...
MSI MPG Artymis 343CQR первый в мире монитор с искусственным интеллектом

MSI планирует выпустить серию изогнутых мониторов с функциями искусственного интеллекта. Первым монитором...
LG представила 34-дюймовый сверхширокий изогнутый игровой монитор

Компания LG выпустила в США новый игровой монитор из серии UltraGear. LG 34GP83A имеет изогнутую панель ...
Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWSОбзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWS
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Acer CB342CKC новый UWQHD монитор линейк...
Acer CB342CKC новый UWQHD монитор линейкКомпания Acer добавила в линейку OmegaLine новый монитор. Acer CB342CKC это 4K монитор с разрешением 3440...
Realme X3 Pro получит дисплей нового пок...
Realme X3 Pro получит дисплей нового покВ последнее время многие производители смартфонов стали достаточно активно работать в направлении новых д...
Стали известны параметры смартфона-долго...
Стали известны параметры смартфона-долго Профильное издание MySmartPrice поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M51, главной ...
OnePlus Nord уже доступен для широкого п...
OnePlus Nord уже доступен для широкого п1 и 8 июля компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на еще не представленный официально с...
Huawei MateBook X получил обновленный се...
Huawei MateBook X получил обновленный сеНовый MateBook X был официально получил обновленную сенсорную панель. По сравнению с версией Pro, MateBoo...
Samsung уже разрабатывает 6G...
Samsung уже разрабатывает 6GВ последнее время сотовая сеть пятого поколения уже никого не удивляет, так как пользователи просто привы...
Европейские Xiaomi Mi 10 Pro получили ст...
Европейские Xiaomi Mi 10 Pro получили стКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для европейских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro...
Смартфон Vivo S1 Prime оценен в 240 евро...
Смартфон Vivo S1 Prime оценен в 240 евроКомпания Vivo представила смартфон S1 Prime, который будет стоить 240 евро. Новинку оснастили 6,38-дюймов...
Пользовательский интерфейс LG Velvet UI ...
Пользовательский интерфейс LG Velvet UI LG предоставила совместимым своим устройствам обновление LG UX 9.0 на базе Android 10. Пользовательский и...
iiyama представила изогнутый сверхшироки...
iiyama представила изогнутый сверхширокиНаконец-то вышел в продажу долгожданный монитор компании iiyama, это изогнутый сверхширокий 34 дюймовый м...
Phanteks анонсировала новый корпус Eclip...
Phanteks анонсировала новый корпус EclipPhanteks Eclipse P360A имеет переднюю панель Ultra-fine Performance Mesh, это улучшает воздушный поток и ...
ByteDance отклонила предложение Microsof...
ByteDance отклонила предложение MicrosofИтак, многомесячная битва за приобретением приложения социальной сети TikTok в США подошла к концу, и о...
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Обзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврикОбзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврик
Лучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530SЛучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530S
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor