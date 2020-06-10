Redmi 9 оснастят процессором MediaTek Helio G80

Китайская компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 9.

Новинка получила 6.53 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана FHD+. На дисплее также разместили каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 Мп (f/2.0). А основная камера смартфона получила четыре модуля: 13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80 в паре с 3/4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Процессор имеет два ARM-ядра Cortex-A75 с максимальной частотой 2.0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с максимальной частотой 1.8 ГГц.

За графику смартфона отвечает видеоускоритель Mali-G52, который работает на частоте 950 мГц. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 на 18 Вт. Новинка также оснастили NFC модулем, разъёмом для наушников и ИК датчиком для управления различной техникой.