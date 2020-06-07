Redmi 9 получит процессор MediaTek Helio G80

Официально неанонсированный смартфон Redmi 9 появился в Mi Global Store на площадке AliExpress.

Судя рекламному постеру, смартфон оснастят 6.53 дюймовым дисплеем с разрешением экрана Full HD+ и каплевидным вырезом для 8 МП фронтальной камеры.

За производительность смартфона будет отвечать процессор MediaTek Helio G80 в паре 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 5020 мАч.

Основная камера смартфона получила четыре модуля: 8МП + 13 МП + 2 МП + 5 МП.

Рядом со основной камерой смартфона разместили и сканер отпечатков пальцев. Также новинке завезли NFC модуль, ИК порт, 3.5 мм разъем для наушников и разъем USB Type-C. Продается смартфон на AliExpress с ценником в 212 долларов.

На выбор доступно три расцветки корпуса.
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