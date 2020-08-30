Redmi 9A получит версию на 6/128 ГБ памяти

Профильное издание 91mobiles и авторитетный инсайдер Ишан Агарвал сообщили о том, что бюджетный смартфон Redmi 9A получит версию на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Ранее в Китае вышли варианты на 4/64 ГБ и 2/32 ГБ, а вот в международной продаже доступна только версия на 2/32 ГБ.

Напомним, что смартфон также оснащается процессором MediaTek Helio G35, 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, одинарной основной камерой на 13 Мп, модулями 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, симметричным портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.