Redmi 9A вышел в новой комплектации

Довольно часто китайские производители выпускают свои уже успешные гаджеты в новых комплектациях, дабы вновь привлечь к себе внимание и продать устройство тем, кто ранее его не приобретал из-за недостаточно хороших характеристик. Например, смартфон Redmi 9A, который ранее довольно успешно продавался, теперь находится в продаже уже в версии с четырьмя гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Это просто отличное устройство, которое предоставляет пользователю необходимые возможности для работы или развлечений за вполне разумные деньги. Конечно, пока что стоимость для отечественного рынка никто не знает, но в ближайшем будущем устройство официально начнут продавать в России. Тогда можно будет говорить о конкурентах.