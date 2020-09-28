Redmi 9A вышел в новой версии памяти

Стоит отметить, что крупные производители смартфонов достаточно часто выпускают в свет различные новинки, которые на самом деле являются улучшенной версией того или иного гаджета, который уже стал успешным в сети. Например, смартфон Redmi 9A выпустили в новой версии памяти — теперь устройство может похвастаться 6 гигабайтами оперативной памяти. Этого предостаточно, чтобы пользователь наслаждался устройством, мог с комфортом заниматься своими делами и при этом не переживать о том, что ему не хватит оперативной памяти, дабы держать достаточное количество приложений в фоновом режиме. Так что если вы давно хотели новый смартфон и вы готовы заплатить за него приличные деньги, то стоит присмотреться к данной новинке более детально.