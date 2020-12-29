Redmi 9T с АКБ на 6000 мАч засветился в Тайланде

В базе данных тайландского ведомства NBTC обнаружились сведения о смартфоне Redmi 9T, что может означать скорый глобальный релиз устройства. Аппарат имеет каталожный номер M2010J19ST, как у индийского Redmi 9 Power и китайского Redmi Note 9 4G. Версия для индийского рынка отличается дополнительным модулем основной камеры. Какой вариант достанется глобальной версии, пока не сообщается.

Redmi Note 9 4G характеризуется 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8-Мп фронтальной камерой, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 662, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ, батареей ёмкостью 6000 мАч, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом под наушники.