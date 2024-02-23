Redmi A3 оценен в 7 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу бюджетный смартфон Redmi A3, который оценен в 7 и 9 тысяч рублей за версии с 3/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Покупатели могут выбрать из черной, голубой и зеленой расцветках.

Напомним, что новинка характеризуется сдвоенной тыльной камерой на 8 Мп и 0,8 Мп, стеклянной или кожаной тыльными панелями, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1650:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, 12-нм платформой MediaTek Helio G36, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, селфи-камерой на 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти MicroSD, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и GNSS, разъемом USB Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев.

Складной смартфон Huawei Pocket S2 показали на рендерах …
Китайские источники опубликовали первые изображениями компактного складного смартфона Huawei Pocket S2, к…
Nothing Phone 2a отправится в релиз совсем скоро…
Сегодня инсайдеры сообщили, что новый флагманский смартфон Nothing Phone 2a совсем скоро будет официально…
Honor выходит на IPO на фоне отличного роста продаж…
Стоит напомнить, что компания Honor начал свой собственный путь после отделения от Huawei в конце 2020 го…
Представлен невероятно мощный игровой смартфон Red Magic 9 P…
Сегодня компания Red Magic официально представила смартфоны Red Magic 9 Pro и Pro+, которые являются одни…
Apple создаёт собственные модемы 6G…
Некоторое время назад специалисты говорили о том, что компания Apple постепенно снижает свои инвестиции в…
Представлен смартфон Moto G24 Power…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G24 Power, которую можно назвать более пр…
Huawei готовит к релизу процессор Kirin 9000SL…
Сегодня западные инсайдеры поделились интересной информацией о том, что существует другая версия чипа Kir…
Опубликовано фотосравнение iQOO 12 Pro и iPhone 15 Pro…
В сети появились сравнительные фотографии, сделанные на телеобъективы смартфонов iQOO 12 Pro и iPhone 15 …
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor