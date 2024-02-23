Redmi A3 оценен в 7 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу бюджетный смартфон Redmi A3, который оценен в 7 и 9 тысяч рублей за версии с 3/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Покупатели могут выбрать из черной, голубой и зеленой расцветках.

Напомним, что новинка характеризуется сдвоенной тыльной камерой на 8 Мп и 0,8 Мп, стеклянной или кожаной тыльными панелями, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1650:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, 12-нм платформой MediaTek Helio G36, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, селфи-камерой на 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти MicroSD, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и GNSS, разъемом USB Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев.