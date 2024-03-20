Redmi A3 засветился в Google Play Console

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне POCO C61, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждено наличие экрана с разрешением 1650:720 пикселей и однокристальной системы MediaTek Helio G36. Судя по утекшим данным, перед нами глобальная версия выпущенного недавно в Китае Redmi A3.

Последний, напомним, характеризуется сдвоенной тыльной камерой на 8 Мп и 0,8 Мп, стеклянной или кожаной тыльными панелями, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, селфи-камерой на 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти MicroSD, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и GNSS, разъемом USB Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев.
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