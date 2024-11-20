Redmi A4 5G оценили в 100 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi A4 5G, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 27 ноября по цене в 100 и 112 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,88-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек (формат HD+) и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 с тактовой частотой до 2 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, фронтальной камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, 3,5-мм гнездом для наушников, корпусом с габаритами 171,88:77,80:8,22 мм и массой 212 граммов, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS.