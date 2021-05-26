Redmi AirDots 3 Pro доступен за 55$

Китайский бренд смартфонов Redmi выпустила новые беспроводные наушники AirDots 3 Pro.

AirDots 3 Pro - это новейшие наушники с популярной функцией ANC (активное шумоподавление). Согласно официальным примечаниям, наушники поддерживают шумоподавление 35d и предлагают сверхнизкую задержку в 69 ms для мобильных онлайн-игр. Redmi AirDots 3 Pro получил возможность подключатся к двум смартфонам одновременно, что позволяет легко переключаться между разными устройствами. Зарядный чехол имеет высокую овальную форму, а сами наушники напоминают дизайн AirDots.

Зарядный чехол имеет разъем USB Type C внизу для более быстрой зарядки, а также поддерживает беспроводную зарядку Qi. AirDots 3 Pro выпущен в Китае по цене 55 долларов США.