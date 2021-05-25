Redmi AirDots 3 Pro покажут уже завтра

Компания Redmi, дочернее производство Xiaomi, готова выпустить свои новые смартфоны серии Redmi Note 10 на китайский рынок уже завтра, то есть 26 мая. Более того, теперь, всего за день до запуска, компания подтвердила запуск еще одного продукта — Redmi AirDots 3 Pro. Как видно из названия, Redmi AirDots 3 Pro — это настоящие беспроводные наушники нового поколения от этого бренда, а ещё это также первые настоящие беспроводные наушники от бренда Redmi с поддержкой активного шумоподавления. Redmi заявляет, что это носимое устройство обеспечивает шумоподавление флагманского уровня — фактически, пользователь получит полную изоляцию от лишних звуков. Существует также режим сверхнизкой задержки, который, по словам компании, обеспечивает пользователя лучшим звучанием и реакцией на различные команды.

Есть даже поддержка так называемого прозрачного режима, который позволяет избежать полной изоляции от окружающей среды. Это крайне приятно в том случае, если вы прогуливаетесь по улице или парку и не хотите, чтобы вас сбил самокат. К сожалению, данных о стоимости нового продукта пока что нет, но если вы действительно хотите получить доступный и относительно качественный продукт, то стоит подождать, пока производитель официально представит новинку. Тогда можно будет говорить о преимуществах и недостатках решения по сравнению с конкурентами. На текущий же момент устройство выглядит как интересное решение для тех, кто хочет беспроводную технологию, но не хочет платить за наушники Apple.
Комментарии и отзывы Redmi AirDots 3 Pro
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