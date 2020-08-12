Redmi G Gaming выйдет 14 августа

В последнее время многие пользователи говорят о том, что игровые ноутбуки перестали быть чем-то удивительным и многие даже присматриваются к покупке этого устройства. Дело в том, что геймер вполне может носить такого рода ноутбук на работу для выполнения каких-либо действий, может с комфортом играть вдалеке от дома, может даже заниматься монтажом видео. Специально для таких вот пользователей был задуман ноутбук Redmi G Gaming, который будет официально представлен 14 августа и даст возможность играть в любой точке мира в совершенно любые проекты, не говоря уже о том, что это относительно доступное устройство на рынке. Вопрос лишь в том, насколько вам нужен именно игровой ноутбук в текущих реалиях, ведь некоторым его мощность не нужна.