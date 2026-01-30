Redmi K100 Pro Max получит 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen6

Профильный ресурс Mydrivers поделился подробностями о смартфоне Redmi K100 Pro Max, релиз которого ожидается во второй половине этого года. Утверждается, что аппарат одним из первых получит флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen6. От последней ждут 2-нанометровый техпроцесс компании TSMC и архитектуру 2+3+3 с тактовой частотой самого мощного ядра в 5 ГГц. Также смартфон, как ожидается, получит 200-Мп основную камеру.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi K90 Pro Max имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/м², ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, дополнительный графический процессор D2, систему охлаждения с испарительной камерой на 6700 мм², селфи-камеру на 20 Мп, тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Light Fusion 950 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом), акустику с двумя линейными динамиками и сабвуфером, аккумулятор ёмкостью 7560 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной зарядок и обратной 22,5-Вт зарядок, стеклянную тыльную панель и металлическую рамку, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и ультразвуковой подэкранный дактилоскоп.
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
