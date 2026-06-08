Redmi K100 Pro получит батарею на 8000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K100 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие дисплея с кадровой частотой 185 Гц, топовой 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареи ёмкостью минимум 8000 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, тыльной камеры с главным модулем на базе 200-Мп датчика изображения и модулем с телеобъективом, стеклянной тыльной панели, металлической рамки, симметричных стереодинамиков, ультразвукового дактилоскопического сенсора и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

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