Redmi K20 Pro Premium Edition протестировали в бенчмарке

Одной из самых интересных новинок этого месяца стал Redmi K20 Pro Premium Edition с топовым чипсетом Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации. Сегодня топовую версию новинку протестировали в бенчмарке Geekbench, но пятой версии. Напомним, что в новой версии Geekbench используются новые алгоритмы, а потому некорректно сравнивать результаты тестов в Geekbench 5 и Geekbench 4. Насколько велика разница, показывает этот график с тестом iPhone XS Max в Geekbench 5 и Geekbench 4. Что до Redmi K20 Pro Premium Edition, то он набрал 743 балла в однопоточном и 2569 баллов в многоядерном тестировании. И это очень высокий показатель для Android-флагмана на Snapdragon 855 Plus.