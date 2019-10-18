Redmi K20 Pro Premium Edition с 12 ГБ ОЗУ появился в продаже

Бренд Redmi дал старт китайским продажам самой продвинутой версии смартфона Redmi K20 Pro, получившей название Redmi K20 Pro Premium Edition. В честь такого события китайский производитель опубликовал качественные рендеры новинки. Итак, аппарат с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти будет стоить 422 доллара, но только в первые дни с начала продаж – затем цена поднимется до 450 долларов. Помимо большего объема памяти новинка выделяется топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 855 Plus и новым покрытием задней панели. Европейская версия смартфона получит название Xiaomi Mi 9T Pro Premium.