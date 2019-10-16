Redmi K20 Pro Premium выйдет к Китае

В последнее время производители из Китая буквально радуют нас своими новыми гаджетами за вполне разумные деньги. К примеру, совсем скоро, 18 октября, в Китае стартуют продажи смартфона Redmi K20 Pro Premium, который может похвастаться 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти. Устройство очень даже мощное, у него отличные камеры и прочие параметры, плюс стоит устройство всего 420 долларов. Это очень доступно на самом деле, ведь речь идет об устройства с почти начинкой топового флагмана, а цена в три раза ниже, чем за iPhone 11 Pro. Вот и думайте что лучше — такой смартфон за 420 долларов или ограниченный флагман Apple за 1200 долларов. Выбор, конечно, делать вам самостоятельно, но слишком уж он очевиден.