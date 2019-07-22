За почти полмиллиона будет предложена золотая версия девайса. «Не позолоченная, а сделанная из настоящего золота и украшенная бриллиантами», – уточняет Redmi. Планируется ли в дальнейшем выпустить аналогичные специальные серии в других странах, пока неизвестно.Бренд Redmi ассоциируется в основном с бюджетными смартфонами, но это далеко не всегда справедливо. Для индийского рынка компания выпустит 20 экземпляров Redmi K20 Pro Signature Edition – люксовой модификации флагманского смартфона Redmi K20 Pro.Стоимость дорогой модели составит 480 тысяч рублей.