Redmi K20 Pro обновили до стабильной версии MIUI 12.0.1

Благодаря своим характеристикам, Redmi K20 Pro остается довольно актуальным смартфоном: он оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.
Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 на основе ОС Android 10 для смартфона Redmi K20 Pro. Пока обновление доступно только для китайских пользователей, но в ближайшее время апдейт должен прилететь и на глобальную версию. Обновление размером 2,5 ГБ привносит такие нововведения, как суперобои, расширенный ночной режим, защита конфиденциальности данных, а также множество новых иконок и звуков.