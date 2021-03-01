Redmi K20 получил апдейт прошивки

Изначально, когда Xiaomi только запустила Redmi K20 в Индии и Китае, а немного позже и в Европе, устройство независимо от региона поставлялось с MIUI 10 на базе Android 9 Pie. Теперь наконец-то началось обновление Android 11. Сегодня Redmi K20 получил обновление MIUI с версией прошивки V12.1.1.0.RFJCNXM в Китае — эта сборка обновляет ОС устройства до последней версии Android 11. К сожалению, пока что нет точной информации о том, когда смартфон получит аналогичное обновление в других регионах, так что если вы не видите в своем смартфоне меню обновления, то стоит подождать. Обычно апдейт выходит через несколько дней после того, как смартфон получит обновление в Китае, но иногда на это уходит неделя. В любом случае, это отличная новость для владельцев данного гаджета.