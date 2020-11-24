Redmi K30 5G обновили до Android 11

Вслед за смартфонами Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro Zoom компания Xiaomi обновила до MIUI 12 на основе Android 11 модель Redmi K30 5G. Прошивка MIUI 12.1.1.0 RGICNXM доступна для участников бета-теста в Китае, но в скором времени должна выйти и стабильная версия.

Напомним, что Redmi K30 5G оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 765G, поддержкой сетей 5G, 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой разрешением 20 и 2 Мп, квадрокамерой с датчиком изображения Sony IMX686 разрешением 64 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, модулем NFC и поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.
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