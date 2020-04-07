Redmi K30 Pro Zoom Edition официально представлен

В последнее время производители смартфонов из Китая весьма активно делают свои новые устройства, привлекая аудиторию фанатов. Например, сегодня был представлен смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition, который не только выглядит очень и очень круто, но и обладает достаточно приличным набором преимуществ, которые для многих геймеров станут возможностью наслаждаться играми или фильмами. Устройство также умеет делать умопомрачительного качества снимки, что тоже важно, ведь сейчас на рынке смартфонов идет настоящая война за качество фотографий. И Redmi K30 Pro Zoom Edition в этой войне если и не выиграет, то точно останется в фаворитах. Да и не будем забывать, что это доступный смартфон, который будет продаваться заметно дешевле конкурентов.