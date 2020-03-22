Redmi K30 Pro Zoom Edition получит поддержку 8К-видео

Китайская компания опубликовала в социальной сети постер, согласно которому специальная версия флагмана Redmi K30 Pro Zoom Edition оснастят квадро-камерой с главным сенсором Sony IMX686 на 64 мегапикселя.

Главный модуль получил размер сенсора 1/1.7 дюймов и 7P-линзу. Главный модуль также поддерживает технологию Dual OIS (OIS + EIS) и умеет записывать видео с разрешением до 8K (7680×4320p).

Смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition ещё сможет похвастаться дополнительным модулем с поддержкой 3-кратного оптического зума и 30-кратного цифрового.