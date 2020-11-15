Redmi K30 Pro Zoom получил Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную фирменную надстройку MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона Redmi K30 Pro Zoom. Китайская прошивка MIUI 12.1.3.0.RJKCNXM весит 3,3 ГБ. Обновление привносит такие нововведения, как супер-документы, специальный видеорежим камеры для видеоблогеров, умные водяные знаки, а также несет в себе сентябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что Redmi K30 Pro Zoom Edition был представлен в марте этого года, а его главной особенностью стала квадрокамера с главным модулем на основе 64 Мп датчика IMX686, оптики с максимальной диафрагмой f/1,69 и системой оптической стабилизации, 8-Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом, 30-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией, 13 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп датчиком для макрофотографии.