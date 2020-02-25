Redmi K30 Pro на официальном пресс-рендере

Китайская компания Xiaomi начала тизерить анонс нового смартфона. Компания Redmi опубликовала в социальных сетях постер, согласно которому смартфон Redmi K30 Pro представят в марте месяце 2020 года. Также по постеру можно понять что новинка будет поддерживать сети пятого поколения.

Ещё на изображение видно что, новинка без отверстия для селфи-камеры и без подбородков на экране, скорее всего фронтальную камеру установят на выезжающем механизме. Смартфон Redmi K30 Pro должен получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G, аккумулятор с ёмкостью 4700 мАч, основную камеру с четырьмя модулями и главным сенсором Sony IMX686 на 64 Мп. Сколько будет стоит смартфон пока что не известно.