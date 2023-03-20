Redmi K30 Pro получил стабильную MIUI 14 на Android 13

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 14 на основе операционной системы Android 13 для глобальной версии смартфона Xiaomi 11T, а также китайских Redmi K30 Pro и Redmi K30S Ultra, которые в международной продаже называются Poco F2 Pro и Xiaomi Mi 10T Pro соответственно. Помимо всех нововведений апдейт привносит и свежий патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный три года назад Redmi K30 Pro характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тыльной квадрокамерой на 64 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, поддержкой сетей 5G и быстрой зарядки мощностью 33 Вт.