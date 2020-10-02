Redmi K30 Pro получит стабильную Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12 на базе ОС Android 11 для бестселлера Redmi K30 Pro. Речь идет о китайской версии оболочки, ведь в остальном мире аппарат продается под названием Poco F2 Pro. Ранее сегодня китайский производитель начал распространение Android 11 для флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Напомним, что Redmi K30 Pro оснащается топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.
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