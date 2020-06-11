Redmi K30 Pro с 12 гигабайтами ОЗУ

Некоторое время назад довольно активно обсуждалась тема развития современных смартфонов и того, что некоторые производители делают упор на объем оперативной памяти и это было крайне привлекательно для пользователей. Теперь в продажу поступил смартфон Redmi K30 Pro, который смотрится очень стильно, при этом у него имеется 12 гигабайт оперативной памяти, чего с головой хватит, чтобы пользователь запускал просто уйму различных приложений и не думал о том, что у него что-то будет глючить или запускаться с заметными тормозами. Это очень приятный бонус, который стоит того, вот только о стоимости самого гаджета сейчас мало что известно, ведь на территорию нашей страны его еще никто не привез. Ожидаем более детальной информации по этому поводу.